Après près de deux ans de restriction, la FAA a autorisé Boeing à réaugmenter ses cadences de production sur le programme 737 MAX. L’agence américaine a donné son accord pour que l’avionneur américain puisse viser la production de 42 appareils par mois.

Depuis l’incident grave survenu sur un 737 d’Alaska Airlines en janvier 2024, la FAA avait imposé un plafond de production de 38 appareils par mois, afin que Boeing se concentre sur la résolution de ses problèmes de qualité plutôt que sur sa montée en cadence. L’agence avait quant à elle renforcé sa surveillance sur les chaînes de production de l’avionneur.

Ce rehaussement du plafond va participer aux efforts de redressement financier de Boeing, puisqu’il perçoit la majorité du paiement pour un appareil lors de sa livraison.

Selon les informations de Reuters, Boeing semble préparé à cette montée en cadences et a pris ses dispositions pour atténuer au mieux les retards de production qu’engendrent depuis plusieurs mois les difficultés de la chaîne d’approvisionnement – notamment en augmentant ses stocks.

Pour rappel, la FAA a également rétabli partiellement l’autorité de Boeing à délivrer des certificats de navigabilité pour ses nouveaux 737 MAX et 787 en septembre.