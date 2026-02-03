Le Directoire d’Air France-KLM a approuvé le 2 février la reconduction de Marjan Rintel à la tête de KLM Royal Dutch Airlines pour un second mandat de quatre ans.

Ce renouvellement a été proposé par le Conseil de surveillance de KLM et le Directeur général du Groupe, Benjamin Smith. La confirmation formelle de cette décision interviendra lors de l’Assemblée générale des actionnaires de KLM en mai prochain.

Marjan Rintel a pris ses fonctions de Présidente du Directoire et de Directrice générale de KLM en juillet 2022. Elle est membre du Comité exécutif du Groupe.

Le groupe franco-néerlandais précise que la priorité de Marjan Rintel sera d’accélérer la transformation de KLM et de restaurer sa performance opérationnelle. La structure et la gouvernance de l’organisation seront adaptées pour répondre à cette ambition et pérenniser KLM.

Compte tenu de ces évolutions, l’actuel Directeur des opérations (COO) de KLM, Maarten Stienen, a indiqué qu’il ne briguerait pas de second mandat. Il quittera ses fonctions après l’Assemblée générale des actionnaires de KLM. Cela permettra à KLM d’entamer un processus de recrutement rigoureux pour nommer un nouveau COO, en considérant des candidats internes et externes.