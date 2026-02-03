KLM a réceptionné son 28e Boeing 787 le 30 janvier dernier à Schiphol, un 787-10 immatriculé PH-BKK et baptisé « Krokus ».

La compagnie néerlandaise aligne désormais 13 787-9 et 15 787-10, tous affectés à son réseau long-courrier depuis le hub d’Amsterdam.

KLM indique que la livraison de ce 28e exemplaire marque l’achèvement de son programme Dreamliner, qui constitue l’un des piliers de sa flotte long-courrier actuelle, aux côtés de ses 31 Boeing 777 et de ses 11 Airbus A330.

Pour rappel, six de ces Dreamliner étaient initialement destinés à Air France (des 787-9).

La compagnie hollandaise prévoit de réceptionner son premier Airbus A350-900 à la fin de l’année, sous réserve d’éventuels ajustements de la part de l’avionneur. Les A350 viendront progressivement remplacer ses plus anciens 777-200ER et A330.