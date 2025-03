Le puzzle de l’A350F se met en place. Airbus annonce que le premier tronçon 19 dédié à la version cargo de l’A350 a été expédié à Finkenwerder (Hambourg) à bord d’un Beluga en vue de son intégration au fuselage arrière. La production du tronçon 19 avait été achevée en novembre à Getafe (Espagne).

L’avionneur européen explique que ce nouveau tronçon 19 diffère de ceux présents sur les versions passagers, car il est doté d’une protection sur sa partie inférieure pour prévenir des dommages pendant les opérations au sol. Ce dispositif vient ainsi protéger l’avion lors des opérations de chargement ou de déchargement du fret, par exemple lors d’une erreur de centrage de la cargaison (ordre de chargement non respecté) qui peut entraîner le basculement de l’appareil.

Airbus précise aussi que l’installation de cette protection a nécessité une réorganisation de la ligne de la production afin de garantir les normes de qualité les plus élevées sans perturber la production des autres appareils.

Les premiers éléments de MSN 700 arrivent progressivement à Hambourg depuis quelques semaines, à l’instar des deux premiers panneaux latéraux (sections 16/18) produits par Premium Aerotec qui viendront sur le tronçon arrière du fuselage.

Pour rappel, l’A350F pourra transporter une charge utile allant jusqu’à 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 nautiques (8 700 kilomètres), le positionnant comme le successeur naturel de l’actuel 777F de Boeing dont la production doit cesser en 2027. Il se basera sur l’A350-1000, avec la même motorisation (Trent XWB 97) et ses atterrisseurs à bogies à 6 roues. Son fuselage sera en revanche sensiblement plus court (70,8 mètres). La mise en service du nouvel appareil est désormais prévue au second semestre 2027.

L’A350F a enregistré un total de 63 commandes fermes (au 31 janvier).