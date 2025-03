Premium Aerotec, filiale d’Airbus basée en Allemagne et spécialisée dans la production de structures métalliques et composites, annonce avoir franchi une étape importante la semaine dernière avec la livraison de deux panneaux de fuselage pour l’A350F, la nouvelle variante tout cargo du gros-porteur de nouvelle génération de l’avionneur européen.

Premium Aerotec a ainsi livré à Airbus les deux premiers panneaux latéraux (sections 16/18) qui viendront sur le tronçon arrière du fuselage de MSN 700, des éléments produits sur son site d’Augsbourg, près de Munich. Ils ont ensuite rejoint le site d’Airbus de Hambourg pour leur intégration à la structure inférieure du fuselage. À noter que l’un des deux panneaux comprend logiquement la découpe qui accueillera la grande porte cargo dédiée au chargement du fret (MDCD – Main Deck Cargo Door).

Pour rappel, l’A350F pourra transporter une charge utile allant jusqu’à 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 nautiques (8 700 kilomètres), le positionnant comme le successeur naturel de l’actuel 777F de Boeing dont la production doit cesser en 2027. Il se basera sur l’A350-1000, avec la même motorisation (Trent XWB 97) et ses atterrisseurs à bogies à 6 roues. Son fuselage sera en revanche sensiblement plus court (70,8 mètres). La mise en service du nouvel appareil est désormais prévue au second semestre 2027.