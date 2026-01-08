Pour sa 5ème édition, l’Aéroday, le rendez-vous annuel de recrutement des métiers de l’aéronautique du groupe Randstad, se tiendra le jeudi 22 janvier 2026. Plus de 2 800 opportunités d’emploi disponibles dans sept régions de France seront proposées afin de répondre concrètement aux enjeux de montée en cadence de l’aviation civile et aux impératifs de souveraineté de la défense.

L’industrie de l’aéronautique, de la défense et du spatial français traverse une phase de transformation majeure. Le secteur, dont les carnets de commandes garantissent une activité pour les dix prochaines années grâce au renouvellement des flottes civiles, est également confronté à la nécessité d’accélérer significativement sa production pour répondre aux besoins militaires. Face à ces impératifs, le défi majeur réside désormais dans le capital humain : il faut recruter massivement pour soutenir durablement la croissance de la filière.

Le groupe Randstad mobilisé dans sept régions pour accompagner la croissance du secteur

Afin de soutenir les acteurs industriels, les filiales du groupe Randstad France, Randstad (recrutement des profils techniques et opérationnels), Expectra (recrutement des cadres) et Kliff par Randstad (recrutement des personnes en situation de handicap) se mobilisent et proposent 2 800 postes à pourvoir dans sept régions :

Bretagne : 110 postes

Hauts-de-France : 250 postes

Île-de-France : 360 postes

Nouvelle Aquitaine : 250 postes

Occitanie : 1 150 postes

PACA : 200 postes

Pays de la Loire : 480 postes

Tous les profils aux commandes

Les besoins en recrutement concernent tous les métiers de la filière, depuis la conception jusqu’à la production : les recruteurs recherchent activement des ajusteurs-monteurs, mécaniciens systèmes, câbleurs, contrôleurs qualité, techniciens méthodes, ingénieurs, logisticiens, etc.

Ces postes sont ouverts aux hommes comme aux femmes, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap. Les contrats proposés sont des CDI, des CDD, des missions d’intérim de longue durée, ainsi que des CDI intérimaires.

« Notre rôle de spécialiste des ressources humaines est double : aider à créer les compétences nécessaires à cette industrie tout en nous assurant que tous les talents — notamment les jeunes, les seniors et les femmes — trouvent leur place dans cette filière d’excellence », souligne Benoît Labrousse, président du groupe Randstad France.

Immersion et découverte des métiers de l’aéronautique

Pour cette 5ème édition, le groupe Randstad mise sur un format hybride mêlant entretiens personnalisés, conseils pour optimiser son CV et ateliers de découverte des métiers. Les candidats pourront également, grâce à la réalité virtuelle, se glisser dans la peau d’un constructeur d’avions ou d’hélicoptères.

La formation demeure un axe fondamental pour répondre aux défis du marché de l’emploi. Pour permettre aux candidats de compléter ou adapter leurs compétences aux attentes des entreprises du secteur, le groupe Randstad travaille en collaboration avec des organismes de formation qui seront présents lors de l’Aéroday.

Pour participer à l’Aéroday, le jeudi 22 janvier 2026, retrouvez toutes les informations pratiques — lieux, horaires et formulaires d’inscription — sur le site randstad.fr.