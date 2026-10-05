Le Maroc a réceptionné son premier Airbus C295W le 29 septembre, un appareil destiné aux Forces Royales Air (FRA). L’appareil (MSN 253, CN-AMT) a été convoyé depuis le site Airbus Defence and Space de Séville vers la base aérienne de Kénitra.

Cette livraison n’a pas fait l’objet, à ce stade, d’une annonce officielle de la part du groupe aéronautique européen ou des autorités marocaines. L’appareil renforcera les capacités marocaines de transport tactique, aux côtés des CN-235, C-27J Spartan et C-130H.

Le contrat et le nombre total d’avions commandés ne sont pas publics. La presse marocaine évoque la livraison prochaine d’un second C295W.

Pour rappel, le gouvernement marocain avait signé un protocole d’accord (MoU) avec Embraer en 2024 pour lancer d’éventuels projets communs pour son industrie, en particulier dans les domaines de l’aviation commerciale, de la défense et de la mobilité aérienne urbaine. Le Maroc souhaitait alors avancer avec l’avionneur brésilien pour acquérir des C-390 pour les futures capacités de transport aérien tactique de l’armée de l’air marocaine.