La Direction générale de l’armement (DGA) annonce avoir livré au centre d’essais et d’expertise DGA Essais en vol le premier Rafale Avion banc d’essais (ABE), un appareil qui assurera à terme les essais du standard F5 de l’avion de combat de Dassault Aviation.

Ce nouveau Rafale (B374), livré au standard F4.1, remplacera le Rafale B348 en prêt longue durée de la part de l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE). Il s’agit du 73ème et dernier appareil de la 4ème tranche de production du Rafale, notifiée en 2021.

La DGA note que l’arrivée de cet ABE marque une étape importante dans le renouvellement progressif de la flotte de DGA Essais en vol et conforte sa capacité à répondre aux enjeux du développement du Rafale F5 et plus largement de l’avenir de l’aéronautique de combat français. Il sera initialement équipé d’une installation d’essaiset de mesure réversible lui permettant de participer aux activités de développement du standard actuel du Rafale.

Une modernisation majeure est ensuite prévue au deuxième trimestre 2027, conduite par Dassault Aviation, pour être rendu à DGA Essais en vol en 2028. Il disposera alors d’un Ensemble modulaire de traitement de l’information (EMTI) « orange », version logicielle spécifique de l’ordinateur de bord dédiée aux essais. Cette configuration avancée permettra à l’appareil d’accueillir les futurs capteurs du standard F5, notamment le radar nouvelle génération RBE2 XG de Thales, en cours de développement.

Le Rafale F5 constitue la prochaine étape majeure dans l’évolution du chasseur polyvalent français, attendue pour le début des années 2030. Ce standard, développé sous la maîtrise d’ouvrage de la DGA, vise à renforcer considérablement les capacités opérationnelles des forces aériennes françaises, tant pour la dissuasion nucléaire (missile ASN4G de MBDA) que pour les missions conventionnelles.

Il bénéficiera d’une motorisation à poussée augmentée (M88 T-Rex de Safran Aicraft Engines), d’une intégration renforcée avec d’autres systèmes, du recours à l’IA pour épauler les équipages et réduire leur charge de travail et pourra être accompagné d’un drone de combat furtif pour atteindre des environnements fortement contestés.