Dassault Aviation a pris la tête d’une levée de fonds de série B de 200 millions de dollars au capital de la start-up française de défense Harmattan AI, spécialisée dans les systèmes autonomes et l’intelligence artificielle appliqués aux opérations militaires.

L’opération, annoncée le 12 janvier, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique visant à intégrer l’« autonomie maîtrisée » et l’IA dans les futurs systèmes de combat aérien de l’avionneur, notamment les évolutions du Rafale (F5) et les drones de combat.

« Dassault Aviation a toujours placé l’excellence technologique et la souveraineté au cœur de ses valeurs. Ce partenariat avec Harmattan AI illustre notre engagement à intégrer des solutions d’autonomie à forte valeur ajoutée dans la prochaine génération de systèmes de combat aérien. En unissant nos forces à une entreprise innovante et agile, nous renforçons notre capacité à fournir les solutions avancées requises par nos forces armées dans les décennies à venir », a déclaré Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.

Cette levée de fonds, qui valorise Harmattan AI au rang de licorne (1,4 milliard de dollars de valorisation selon son PDG Mouad M’Ghari), doit financer le déploiement à plus grande échelle de ses systèmes autonomes, ainsi que l’extension de sa gamme dans la défense aérienne, l’interception de drones, l’ISR et la guerre électronique. La société a déjà remporté plusieurs programmes auprès des ministères de la Défense français et britannique, avec des milliers de systèmes robotiques autonomes livrés.