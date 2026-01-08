La montée en cadence sur le programme Rafale est en route. Dassault Aviation annonce qu’il a livré 26 Rafale en 2025, quinze à l’export et onze pour la flotte de l’armée française. L’avionneur dépasse ainsi ses prévisions, qui tablaient sur 25 livraisons, ainsi que son bilan de 2024, où 21 chasseurs (quatorze pour la France et sept pour l’export) avaient été livrés.

Les commandes ont en revanche un petit peu ralenti, 26 Rafale Export ayant été commandés – pour la Marine indienne –, contre trente en 2024.

Côté aviation d’affaires, Dassault Aviation a livré 37 Falcon, manquant son objectif de trois livraisons en 2025. Ce sont toutefois six appareils de plus qu’en 2024 qui ont été remis à leurs clients. Par ailleurs, les prises de commandes ont augmenté, avec des contrats pour 31 jets, contre 26 en 2024.

Le carnet de commandes de l’avionneur français compte désormais 220 Rafale (175 Export, 45 France), parfaitement stable par rapport à la fin de l’année 2024, et 73 Falcon.

Fort de ces performances, Dassault Aviation relève sa prévision de chiffre d’affaires pour 2025 et estime qu’il devrait dépasser les 7 milliards d’euros. Le bilan annuel complet sera publié le 4 mars.