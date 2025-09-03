Les Forces Royales Air marocaines (FRA) auraient conclu un accord avec Airbus Helicopters portant sur l’acquisition de dix H225M Caracal le 1er septembre. L’information est rapportée par quatre médias marocains mais n’a pas encore été confirmée par l’hélicoptériste européen.

Airbus Helicopters est déjà bien présent au sein des forces armées Marocaine avec les SA330 Puma des FRA (plus d’une vingtaine d’exemplaires ; en photo), les Panther de la Marine royale ou encore les AS355/EC135/EC145 de la Gendarmerie royale...