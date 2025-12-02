Daher a annoncé le succès du premier vol de son démonstrateur de drone MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance) EyePulse, un vol réalisé ce 2 décembre depuis son site de Tarbes. Développé en partenariat avec Thales en moins de six mois, le démonstrateur EyePulse repose sur la plateforme du turbopropulseur TBM 900. Ce vol comprenait une séquence automatisée et incluait un atterrissage autonome.

Le démonstrateur EyePulse, qui s’inscrit dans un appel à projets de la Direction générale de l’armement (DGA) lancé lors du dernier salon du Bourget, marque une étape clé dans la politique d’accélération en matière de drones MALE voulue par le ministère des Armées.

Daher, architecte et chef de file du projet, a assuré l’intégration du système avionique, ScaleFlyt, de Thales sur l’appareil et a permis une phase de vol en autonomie complète après activation faite depuis le sol par l’ingénieur général de classe exceptionnelle de l’armement (IGCEA) Alexandre Lahousse, directeur général adjoint de la DGA, qui était accompagné d’une délégation de la DGA.

« Partenaire des forces armées depuis plus de trente ans, Daher s’appuie sur ses capacités d’innovation et son expertise industrielle duale pour contribuer pleinement à la transformation des capacités de défense françaises. Nous mobilisons nos compétences et nos ressources pour préparer une production de drones en série. Cette démonstration de vol de EyePulse confirme la pertinence de notre approche et notre capacité à monter en cadence » a annoncé Nicolas Chabbert, le directeur général de la division Avions du groupe Daher.

« La rapidité avec laquelle Daher a su mettre en œuvre cette démonstration illustre l’agilité de l’entreprise. Sa faculté à utiliser pour de nouveaux usages des briques technologiques certifiées et maîtrisées facilite grandement leur intégration dans le domaine de la défense. Par ailleurs, le volet souverain de Daher, à travers sa capacité d’industrialisation et de production sur le territoire, est un atout majeur. Enfin, sa capacité à collaborer efficacement avec d’autres acteurs pour intégrer des technologies non maîtrisées en interne mérite également d’être saluée » a pour sa part déclaré Alexandre Lahousse.

Le projet avait été officiellement lancé au salon du Bourget le 17 juin dernier. A cette occasion, la DGA avait signé cinq conventions de subventions pour développer des démonstrateurs de drone MALE bas coût dès 2026 avec les sociétés Daher, mais aussi AURA AERO, FLY-R, SE Aviation et Turgis Gaillard.