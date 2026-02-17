Figeac Aéro a remporté un nouveau contrat avec Safran Aircraft Engines, qui lui permet de consolider sa position sur le programme M88. Le sous-traitant français va produire une pièce de structure métallique pour le moteur qui équipe le Rafale de Dassault Aviation.

Il précise que cette pièce sera produite en France et que sa technicité fera intervenir le site historique de Figeac et celui de SN Auvergne Aéronautique, sans toutefois nécessiter d’investissement majeur dans les outils de production. Les premières pièces devraient être livrées au cours de l’exercice 2026-2027.

Ce nouvel accord sur le M88 fait suite à celui conclu en mai dernier avec Safran Aircraft Engines, portant déjà sur la production d’une pièce particulièrement technique, réalisée à base de superalliages à base nickel.

« Le M88 et le Rafale sont des programmes stratégiques pour le renforcement des capacités européennes de défense. Figeac Aéro est fier d’y participer activement en apportant savoir-faire et capacités industrielles, en particulier dans le contexte d’une cadence de cinq Rafale par mois à l’étude, soit un quasi-doublement par rapport aux cadences actuelles », commente Thomas Girard, directeur général adjoint du sous-traitant.