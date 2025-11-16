Saab a finalement signé le contrat d’achat de 17 avions de combat Gripen E/F avec le gouvernement colombien, avec des livraisons prévues entre 2026 et 2032. L’accord est valorisé à 3,1 milliards d’euros et comprend 15 Gripen E (monoplaces) et 2 Gripen F (biplaces), ainsi qu’un ensemble complet d’armements, de services, d’équipements et un volet formation.

L’armée de l’air colombienne opère actuellement avec des Kfir israéliens qui ont plus de 45 années de service (dont 33 au sein de l’armée colombienne).

L’avionneur suédois a précisé que le contrat s’accompagnait de deux accords de compensation portant sur la coopération industrielle et technologique, couvrant des domaines comme l’aéronautique, la cybersécurité, la santé, l’énergie durable et la purification de l’eau.

Saab souligne que cette acquisition renforce le partenariat durable entre la Suède et la Colombie et consolide la position du Gripen E/F sur le marché latino-américain, après le succès Gripen au Brésil.



Le Gripen était en concurrence avec le Rafale de Dassault Aviation et le F-16 de Lockheed Martin. Une lettre d’intention avait déjà été signée entre la Colombie et le gouvernement suédois.