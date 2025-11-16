Comme prévu, avec l’aval de ses actionnaires le 14 novembre, Air China Cargo a signé le contrat d’acquisition des 6 Airbus A350F fermes, devenant ainsi le premier client de la version cargo de l’A350 en Chine continentale.

La division cargo de la compagnie porte-drapeau chinoise Air China avait annoncé vouloir acquérir ces 6 A350F à la fin du mois d’octobre, une commande qui comporte aussi des options pour 4 exemplaires supplémentaires.

Les livraisons des six exemplaires fermes sont prévues entre 2029 et 2031.

« L’intégration de l’A350F à notre flotte cargo mixte existante contribue à améliorer l’efficacité de nos opérations et de notre maintenance. L’A350F renforcera la capacité d’Air China Cargo à faire face aux risques dans le cadre de nos opérations stables et pérennes », a déclaré Wang Hongyan, le vice-président d’Air China Cargo.

La flotte d’Air China Cargo est aujourd’hui composée de 6 A330-200P2F, de 13 Boeing 777F et de 4 747-400F. Pour rappel, Air China aligne déjà de son côté une trentaine d’A350-900 pour le transport de passagers.

Le nouvel Airbus A350F pourra transporter une charge utile allant jusqu’à 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 nautiques (8 700 kilomètres), le positionnant comme le successeur naturel du 777F de Boeing dont la production doit cesser en 2027.

Airbus a par ailleurs précisé que la famille de gros-porteurs de nouvelle génération avait enregistré 1 445 commandes auprès de 63 clients dans le monde (au 31 octobre), dont 74 exemplaires de l’A350F pour 12 clients.