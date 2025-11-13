C’est une très bonne nouvelle pour la filière aéronautique et spatiale française. Selon l’étude annuelle de la Banque de France réalisée chaque année depuis 2014 pour le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), la supply chain aéronautique et spatiale française a non seulement retrouvé, mais dépassé ses niveaux pré-pandémiques sur les plans industriel et financier.

Ainsi, après plusieurs années de rattrapage, la supply chain affiche une croissance généralisée en 2024 (+10% d’activité par rapport à 2023). Les PME tirent la reprise (+11% d’activité), suivies des équipementiers (+8% d’activité).

La part d’entreprises bénéficiaires atteint 83% pour les PME et 74% pour les membres du GEADS (Groupement des équipementiers aéronautiques, de défense et spatiaux).

Cette dynamique s’accompagne d’une hausse des effectifs, désormais supérieurs à ceux de 2019 (+9% pour les PME, +5% pour les équipementiers), malgré des tensions persistantes au niveau des recrutements.

Selon l’étude, la rentabilité des entreprises de la supply chain française progresse dans la quasi-totalité des segments et devient supérieure au niveau pré-Covid. Le résultat net s’améliore et dépasse également les niveaux de 2019 (+2 points en moyenne pour les PME et stable pour les ETI et équipementiers).

« La filière aéronautique et spatiale française est convalescente mais passe en mode reconquête. Sa reprise est visible, sa compétitivité progresse et ses perspectives à long terme sont réelles. C’est notamment grâce au fait qu’elle a su rester unie au cours des dernières années. Dans un environnement international tendu, la santé de notre filière et son soutien sont essentiels. Il s’agit d’un investissement stratégique pour permettre aux acteurs français, présents dans toutes les régions, de rester dans la course. Il s’agit aussi de préserver un pilier stratégique de la souveraineté industrielle et technologique française » a expliqué Frédéric Parisot, Délégué général du GIFAS.

Cette étude a été menée sur un panel de 508 entreprises dont 42% d’équipementiers membres du GEADS qui sont principalement des ETI, et 58% de PME membres du groupe Aéro-PME du GIFAS. Ces entreprises réalisent un chiffre d’affaires cumulé de quelque 34 milliards d’euros et couvrent 148 000 emplois.

Mais l’étude de la Banque de France sur la situation économique et financière des entreprises du GIFAS concède cependant que certaines difficultés persistent, notamment chez les fournisseurs présents en amont de la chaîne de valeur. « La nécessaire mobilisation de ces capitaux pour financer la montée en cadence des programmes pèse sur leur consommation de trésorerie, notamment pour les PME, ainsi que sur leur rentabilité, qui encore aujourd’hui reste insuffisante pour l’ensemble de la filière » indique le GIFAS.