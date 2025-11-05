2026 sera une année d’évolution pour Transavia France. La compagnie va en effet reprendre les liaisons intérieures de sa maison-mère Air France, notamment celles de la Navette, et voir sa clientèle se diversifier en intégrant un profil plus business. C’est en tout cas ce qu’elle espère. Car l’image de marque de Transavia est aujourd’hui clairement associée aux vols loisirs et elle doit désormais faire davantage entendre que les passagers peuvent également se reposer sur elle pour leurs voyages d’affaires. Cette image va donc évoluer, et cela passe notamment par une nouvelle livrée, qui a été présentée sur un premier Airbus A320neo – le 22e de la flotte, immatriculé F-HXSX –, qui a réalisé son vol de livraison le 5 novembre entre Toulouse et Orly.

La livrée qu’arborent actuellement les Boeing 737-800 et A320neo de la compagnie avait été introduite en 2015. Selon les équipes de Transavia, le moment était idéal pour la rafraîchir et la faire évoluer. Les fondamentaux ont toutefois été conservés : le nom, le « t » et le vert. Mais pour bien marquer le virage affaires et affirmer son nouveau positionnement, Transavia a choisi une police plus grasse et plus carrée, qui la déleste d’une partie de son image de légèreté. Le vert a également évolué vers une teinte moins vive, plus sobre, « qui garde l’esprit de Transavia mais devient pertinent pour d’autres cibles », explique Julien Mallard, directeur général adjoint Commercial de Transavia France. La touche framboise sur le ventre des appareils a été supprimée. De même, le « t » de l’empennage est sorti de sa bulle et le vert occupe désormais toute la surface de la dérive.

« Ce changement de couleurs accompagne un changement de stratégie pour Transavia », confirme-t-il. La croissance de Transavia France va en effet se poursuivre à un bon rythme, avec une offre de sièges en croissance de 16 % en 2026, tandis que le renouvellement de la flotte continue lui aussi. Elle va développer son offre domestique avec la reprise des vols d’Air France, notamment sur Toulouse, Marseille et Nice, avec des fréquences permettant des allers-retours sur Paris dans la journée, même si elles seront réduites par rapport à celles de l’offre de Navette – Air France augmentant en parallèle son offre au départ de CDG. C’est cette transformation qui va provoquer une évolution de sa clientèle et l’inciter à proposer des fréquences adaptées aux besoins de ce profil de voyageurs, y compris vers les capitales européennes.

« Le changement de livrée n’est qu’une brique du changement de positionnement et représente le lancement de tout ce qui va arriver en 2026 », poursuit Julien Mallard. D’autres pistes d’évolution sont à l’étude, par exemple pour adapter la gamme tarifaire aux voyageurs d’affaires en proposant une plus grande flexibilité pour modifier un billet ou pour proposer un salon à Orly.

L’ancienne et la nouvelle livrée cohabiteront dans la flotte, aucun programme de peinture spécifique n’étant planifié. Les A320neo aux anciennes couleurs les conserveront jusqu’à passer une visite de maintenance programmée prévoyant traditionnellement une reprise de la peinture.