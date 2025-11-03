Le premier Airbus A400M de l’armée de l’air indonésienne (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara – TNI-AU) est livré. La cérémonie de livraison s’est déroulée sur la base aérienne Halim Perdanakusuma à Jakarta, après la remise de l’appareil par Airbus Defence and Space au ministère indonésien de la Défense à Séville (Espagne) quelques jours plus tôt.

L’Indonésie devient de fait le deuxième pays opérateur de l’avion de transport tactique européen en Asie, après la Malaisie, et le dixième dans le monde.

Le ministère indonésien de la Défense avait signé un accord avec Airbus portant sur l’acquisition de deux A400M en novembre 2021 à l’occasion du salon Dubai Airshow. Cet accord s’accompagnait d’une lettre d’intention prévoyant l’acquisition de quatre appareils supplémentaires en option, ainsi qu’une suite de services dans la formation et la maintenance. L’avionneur a précisé que le second exemplaire de la TNI-AU sera livré l’année prochaine.

« Nous sommes ravis d’accueillir l’Indonésie comme dixième utilisateur de l’A400M », a déclaré Karl-Heinz Grossman, directeur international d’Airbus Defence and Space. « Cette livraison témoigne de la confiance accordée aux capacités multirôles de l’appareil et à son aptitude à opérer dans des environnements divers et complexes, à l’image du relief du pays. Nous sommes impatients d’accompagner l’armée de l’air indonésienne dans ses missions nationales et régionales avec l’A400M. »

L’A400M livré à l’Indonésie est configuré pour le transport de fret et de troupes, les évacuations sanitaires et les missions humanitaires. Il peut transporter une charge utile maximale de 37 tonnes de charges lourdes ou hors gabarit, notamment des hélicoptères, des véhicules et du matériel de secours. Pour une mission standard transportant 30 tonnes, l’A400M peut parcourir 2 400 nautiques (4 444 km), e qui lui permet de couvrir l’ensemble de l’archipel indonésien depuis sa base de Jakarta.

Airbus Defence and Space a par ailleurs indiqué que l’Indonésie étudiera l’intégration potentielle du nouveau kit de lutte contre les incendies développé pour l’A400M à bord de ses deux appareils, une capacité particulièrement adaptée à son vaste territoire, souvent difficile d’accès.