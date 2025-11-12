Embraer a annoncé le 11 novembre qu’il souhaitait étendre les capacités de son avion A-29 Super Tucano afin d’inclure les missions de lutte contre les drones.

Cette nouvelle capacité anti-drone repose essentiellement sur les capteurs et systèmes déjà présents à bord de l’appareil, mais avec l’ajout d’une doctrine opérationnelle dédiée qui sera disponible aux opérateurs actuels et futurs. Elle est particulièrement compatible avec les performances basse vitesse de l’avion turbopropulsé (vitesse de décrochage de l’ordre de 80 nœuds).

Le Super Tucano se verra aussi équipé de liaisons de données spécifiques pour la réception et la mise en file d’attente des coordonnées initiales des cibles. La destruction des drones reposera quant à elle sur une tourelle optronique/infrarouge pour le suivi et la désignation laser, ainsi que sur des roquettes à guidage laser et sur les mitrailleuses M3P de FN Herstal (calibre 12,7 mm) montées dans la voilure.

« Les défis constants de la guerre moderne et les conflits récents à travers le monde ont mis en évidence l’urgence de trouver des solutions pour lutter contre les drones. L’A-29 est l’outil idéal pour contrer efficacement et à moindre coût les UAS, complétant ainsi son large éventail de missions, qui comprend notamment l’appui aérien rapproché, la reconnaissance armée, l’entraînement avancé et bien d’autres » a expliqué Bosco da Costa Junior, président et directeur général d’Embraer Defense & Security.

L’avionneur brésilien rappelle que son avion d’attaque léger turbopropulsé a été commandé par 22 forces aériennes dans le monde. Ces récents succès commerciaux comprennent 4 exemplaires pour le Panama, 12 exemplaires pour le Portugal, 6 pour l’Uruguay, 6 pour le Paraguay et 4 pour un pays d’Afrique non identifié.