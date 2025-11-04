Capital A, la maison mère des compagnies low-cost AirAsia, a officialisé un protocole d’accord avec le ministère des Transports et des Télécommunications du Bahreïn le 3 novembre en vue d’y établir une base régionale au Moyen-Orient. Le projet avait déjà été évoqué plusieurs fois par le groupe malaisien, mais son implantation et les détails de sa stratégie n’avaient pas encore été précisés.

Le protocole d’accord définit une coopération approfondie avec Bahreïn, comprenant la création potentielle d’un certificat de transporteur aérien local (CTA) pour AirAsia, lui permettant d’opérer des vols directs vers l’Europe, l’Afrique et d’autres marchés au départ du Golfe. Des vols directs vers Bahreïn sont évidemment prévus depuis la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie et les Philippines au cours des cinq prochaines années.​

Ces vols proposeront alors des correspondances à destination de l’Europe et des États-Unis, contribuant ainsi à hauteur d’environ 3 milliards de dinars bahreïnis (8 milliards de dollars) à l’économie bahreïnie et la création de plus de 100 000 emplois directs et indirects.​..