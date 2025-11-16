Ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent juste avant l’ouverture du Dubai Air Show. Etihad Airways, la compagnie nationale des Émirats arabes unis, a publié des résultats financiers historiques pour les neuf premiers mois de l’année, avec un bénéfice net de 463 millions de dollars, en progression de 26% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Ce résultat s’appuie sur un chiffre d’affaires de 5,9 milliards de dollars, en hausse de 18%, alors que la compagnie continue de capitaliser sur la reprise du transport aérien international, sur son nouveau hub de l’aéroport international Zayed à Abu Dhabi, opérationnel depuis un an, et sur l’arrivée de nouveaux appareils.​

Les performances opérationnelles d’Etihad Airways sont en nette amélioration, avec 16,1 millions de passagers transportés entre janvier et septembre, contre 13,7 millions sur les neuf premiers mois de l’année dernière. Le taux d’occupation moyen des cabines a atteint 86%, un niveau record selon la compagnie, soutenu par une montée continue de la demande sur les marchés clés, principalement au Moyen-Orient, en Asie et en Europe.​

Le segment cargo, autre moteur de croissance pour Etihad, a généré un revenu de près de 840 millions de dollars, profitant de la stabilité de la demande mondiale pour le fret aérien. La marge bénéficiaire nette s’est établie à 8%.​

L’expansion du réseau a également contribué à ces résultats, avec l’ouverture de nouvelles destinations et la mise en service de l’Airbus A321LR en juillet (six exemplaires en flotte). La flotte en service d’Etihad a ainsi atteint les 115 appareils fin septembre 2025 (+13 en glissement annuel), avec 9 livraisons concentrées au troisième trimestre, dont des A350-1000 et des 787-9. Etihad entend d’ailleurs bientôt réactiver deux derniers Airbus A380, portant ainsi sa flotte de Super Jumbo en service à 9 appareils (son dixième a quant à lui été démantelé après la crise liée à la pandémie).

« La performance d’Etihad cette année a établi un nouveau référentiel, surpassant le marché et ramenant près de l’ensemble du trafic passagers au niveau d’avant la pandémie », a annoncé Antonoaldo Neves, le PDG d’Etihad Airways. « C’est une validation claire de notre ambition, de la force de notre équipe et de notre engagement envers Abu Dhabi en tant que destination de premier rang mondial. Nous poursuivons notre croissance, en améliorant l’expérience de nos clients et en maintenant notre concentration sur l’efficacité et les performances » a-t-il ajouté.

Au cours du seul troisième trimestre, la compagnie nationale des Émirats arabes unis aura ainsi lancé des vols vers Atlanta et Al Alamein, et a annoncé de nouvelles destinations vers Taipei, Kazan, Varsovie, Prague et Jaipur, renforçant ainsi sa présence au Moyen-Orient, en Europe et en Asie centrale. Rien qu’en Europe, Etihad a ajouté plus de 500 000 sièges. Plus de 20 nouvelles destinations ont ainsi été lancées ou annoncées au cours des 12 derniers mois, à l’instar de Medan, Phnom Penh, Hanoï, Chiang Mai et Hong Kong.