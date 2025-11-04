Deux mois jour pour jour après sa livraison, c’est un Airbus A330neo qui est devenu l’objet d’un véritable bras de fer entre les autorités de l’aviation civile française et ivoirienne. Air Côte d’Ivoire a lancé ses premiers vols long-courriers entre Abidjan et Paris le 15 octobre, à raison de 6 rotations par semaine.

Mais pour permettre de rentabiliser cette nouvelle liaison plus rapidement, la Côte d’Ivoire veut logiquement faire jouer le principe de réciprocité et souhaite obtenir plus de fréquences pour l’arrivée prochaine de son second A330-900, tout en voulant réduire du même coup celles d’Air France et de Corsair…