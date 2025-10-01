La direction générale de l’armement (DGA) vient d’annoncer qu’elle avait notifié une commande additionnelle de cinq Falcon Albatros à Dassault Aviation dans le cadre du programme d’Avions de Surveillance et d’Intervention Maritime (AVSIMAR) de la Marine nationale. Les appareils ont été contractualisés le 26 septembre et viennent ainsi pérenniser une centaine d’emplois chez l’avionneur pour réaliser la militarisation de ces appareils.

L’Albatros sera principalement employé pour des missions de surveillance et de protection, mais aussi de soutien aux populations en cas de catastrophe naturelle. Il est développé sur la base de l’avion d’affaires Falcon 2000 LXS et sera équipé des capteurs nécessaires aux missions de surveillance et d’intervention maritime, à l’instar d’un radar multifonction sous fuselage à antenne active (AESA) opérant en bande X (SearchMaster de Thales) et d’une boule optronique Euroflir 410 de Safran. Il disposera notamment d’un rayon d’action 10 à 30% supérieur à celui des avions de surveillance maritime actuels.

Le programme AVSIMAR prévoit depuis le départ l’acquisition d’un total de douze exemplaires, dont 7 ont déjà été commandés en décembre 2020, pour venir remplacer les 8 Falcon 50M Surmar et les 5 Falcon 200 Gardian de l’aéronautique navale.

Les essais du premier Albatros se poursuivent par ailleurs depuis son 1er vol le 24 janvier dernier, en vue d’une première capacité opérationnelle (PCO) attendue à la fin de l’année prochaine.

La DGA explique enfin que la seconde phase du programme « prévoit l’acquisition de moyens complémentaires, notamment de type drones, afin d’atteindre 100 % des objectifs de surveillance ».