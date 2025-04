La Bulgarie a officiellement réceptionné son premier F-16 Block 70 lors d’une cérémonie tenue le 14 avril à la base aérienne de Graf Ignatievo.

L’appareil, un F-16D biplace portant le numéro 301, était arrivé le 2 avril après un vol transatlantique depuis le site industriel de Lockheed Martin de Greenville, en Caroline du Sud, avec une courte escale en Espagne.

Sofia a commandé un total de 16 F-16 Block 70 (huit en 2020 et huit supplémentaires en 2022). Les huit premiers, initialement attendus entre 2023 et 2024, seront livrés d’ici la fin de l’année et les huit autres d’ici la fin 2027. Ces appareils viendront remplacer des MiG-29 Fulcrum vieillissants, et dont le maintien en condition opérationnelle est problématique depuis des années.

« Il ne s’agit pas seulement de la célébration d’un nouvel avion pour l’armée de l’air bulgare, cela représente une nouvelle ère de sécurité accrue, de capacités avancées et de partenariats renforcés dans la région » a déclaré Mike Shoemaker, vice-président et directeur général de l’Integrated Fighter Group chez Lockheed Martin à l’occasion de la cérémonie de livraison du premier Viper bulgare.

L’avionneur américain a par ailleurs rappelé que plus de 700 F-16 opéraient encore en Europe aujourd’hui. Son carnet de commandes comprend 114 F-16 Block 70/72 restants à produire.