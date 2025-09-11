Le programme Futur Missile ANtinavire / Futur Missile de Croisière (FMAN/FMC) vient d’être rebaptisé STRATUS, alors que les deux futurs missiles longue portée viennent de passer en phase de développement.

MBDA développe deux missiles complémentaires, adaptables et interopérables qui offrent des capacités antinavire à longue portée, de frappe de précision dans la profondeur, de suppression et destruction des défenses aériennes ennemies (SEAD/DEAD) et de lutte contre des cibles de grande valeur, un atout dans les conflits de haute intensité.

Une présentation des deux missiles est intervenue sur le stand de MBDA à l’occasion du salon DSEI UK 2025 le 10 septembre à Londres. Les missiles STRATUS LO (Low Observable), anciennement TP15 et STRATUS RS (Rapid Strike), anciennement RJ10, présentent désormais un profil un peu différent, surtout pour le premier qui ne présente plus de voilure dépliable.

« Ces nouvelles avancées autour de STRATUS sont le résultat de l’engagement fort de la France, du Royaume-Uni et de l’Italie pour développer les capacités critiques actuelles et futures de l’Europe. La maturation d’un portefeuille de technologies aussi important, en si peu de temps, a nécessité un effort massif entre nos pays et a une fois de plus démontré la valeur du modèle de coopération de MBDA. MBDA continuera à remplir ses engagements pour la prochaine phase du programme, réunissant la France, le Royaume-Uni et l’Italie, afin de répondre aux besoins des forces armées et protéger les citoyens européens pour les années à venir » a expliqué Eric Béranger, le CEO de MBDA.

L’Italie a rejoint la France et le Royaume-Uni sur ce programme il y a deux ans. Ce programme ambitionne de succéder aux missiles Exocet et Harpoon ainsi qu’aux SCALP-EG/Storm Shadow, rationalisant l’inventaire des missiles français, britanniques et italiens.

MBDA a par ailleurs indiqué que plus de 750 ingénieurs travaillaient sur le programme.