Air Lease Corporation (ALC) a annoncé avoir signé un contrat de location longue durée avec Sun PhuQuoc Airways pour un Airbus A321neo neuf. Le loueur américain précise que le monocouloir sera livré à la jeune compagnie aérienne vietnamienne en 2027.

Pour rappel, Sun PhuQuoc Airways, soutenue par Sun Group, va lancer ses premiers vols commerciaux le 1er novembre, en commençant par des liaisons intérieures. Sun Group est l’un des plus importants conglomérats immobiliers et hôteliers du Vietnam.

Sun PhuQuoc Airways alignera 7 monocouloirs Airbus (A320, A321 et A321neo) avant la fin de l’année et prévoit d’en ajouter 8 autres l’année prochaine. Elle vise le transport de plus de 20 millions de passagers d’ici 2030.