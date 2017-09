BAE Systems développe une solution anti-laser

Problème récurrent et croissant pour la sécurité des avions commerciaux, l'éblouissement des pilotes par des lasers pendant les phases de décollage et d'atterrissage appelle le développement de réponses techniques. BAE Systems a ainsi présenté, le 12 septembre, une solution pour prévenir ce danger. Le groupe britannique a développé un filtre spécifique pour rendre les pare-brises étanches à certains types de lumière, dont les lasers, sans compromettre la visibilité dans et depuis le cockpit.



Le laser produit une lumière cohérente qui se caractérise par des longueurs d'onde spécifiques. Le filtre (...)