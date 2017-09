Malaysia Airlines s'engage pour 8 Boeing 787 et 8 737 MAX

A l'occasion d'une visite du Premier ministre malaisien Najib Razak à Washington le 12 septembre, Boeing et Malaysia Airlines ont annoncé la signature d'un protocole d'accord portant sur l'acquisition de huit 787-9 et huit 737 MAX 8. Il s'agit en réalité de modifications apportées à la commande initiale de 737 MAX de Malaysia, signée en juillet 2016.



Celle-ci portait sur 25 Boeing 737 MAX 8 et incluait des droits d'achat sur 25 737 MAX supplémentaires, des versions -8 et -9. Avec ce protocole d'accord (MoU), huit des 737 MAX 8 en commande ont été convertis en Dreamliner, tandis que huit droits d'achat ont été exercés. Les Dremliner ont vocation à permettre à Malaysia de se relancer sur l'Europe (où elle ne dessert plus que Londres, en A380) et les Etats-Unis.



Un premier amendement avait été apporté à l'accord initial en juin dernier, lorsque dix 737 MAX 8 avaient été convertis en 737 MAX 10, à l'occasion du lancement officiel de la version la plus longue du monocouloir remotorisé.



Le MoU s'accompagne de la signature d'un accord de services Global Fleet Care, qui couvre sa flotte de Boeing (hors 747), à savoir ses 54 737-800, ses futurs MAX et ses futurs 787. La compagnie malaisienne a retiré tous ses 777 du service à la fin de l'année 2016.