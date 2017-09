Latécoère décroche un nouveau contrat avec Boeing sur le programme 777X

Les difficultés passées de Latécoère ne semblent pas avoir altéré la confiance que Boeing place dans le fournisseur. L'équipementier français vient en effet de remporter un nouveau contrat avec l'avionneur américain portant sur la fourniture de systèmes de vidéo embarqués pour le 777X.



Latécoère sera notamment chargé de livrer des caméras et des moniteurs pour le nouveau Triple Sept.



Cet important contrat est une étape de plus dans la collaboration de l'équipementier avec Boeing. Il lui fournit en effet déjà des caméras landscape HD pour les 777, 747-8 et 787, ou des caméras de surveillance de portes de cockpit pour le 737 MAX. Latécoère est également partenaire de référence depuis 2004 en tant que producteur des portes passagers du 787.