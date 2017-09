Raytheon embarque avec BAE Systems sur le nouveau HUD du F-22

Si le F-35 n'a plus de VTH (visualisation tête haute, ou HUD), ce n'est pas le cas du F-22. Et celle-ci a besoin d'être modernisée. Raytheon participera à ce chantier. L'électronicien américain a été sélectionné le 12 septembre par le groupe britannique BAE Systems, responsable du projet. Il doit ainsi concevoir puis produire le projecteur qui équipera le futur système, entièrement numérique. Les livraisons commenceront en début d'année prochaine.



Une des principales contraintes pour BAE Systems et Raytheon sera de mettre au point une VTH dotée d'une architecture modulaire, qui s'insère parfaitement dans l'espace du système actuel et qui soit compatible avec les interfaces existantes. Ils veulent ainsi éviter une modification lourde du cockpit du F-22, en accord avec Lockheed Martin, son constructeur. Une VTH est en effet un système volumineux, largement dissimulé derrière les consoles de cockpits. Le collimateur en plexiglas n'est que la partie émergée de l'iceberg.



Lockheed Martin a confié la réalisation de cette nouvelle VTH à BAE Systems, en janvier dernier, pour le compte de l'US Air Force. Le groupe britannique va y implémenter sa technologie optronique Digital Light Engine (DLE) pour remplacer les tubes cathodiques actuels. BAE Systems affirme que la VTH va ainsi gagner en fiabilité tout en s'affranchissant des opérations de maintenance lourde actuellement nécessaires. Elle la veut aussi évolutive et donc à même d'être modernisée sur le long terme.