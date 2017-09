United signe pour 10 Airbus A350 de plus mais renonce à la version la plus capacitaire

United Airlines a décidé de modifier sa commande d'A350. La compagnie américaine a converti les 35 A350-1000 qu'elle devait recevoir en 45 A350-900 le 6 septembre.



Cet accord intervient après quelques mois d'incertitude concernant l'avenir des A350 chez United. La compagnie avait en effet annoncé en juillet qu'elle avait décidé de reporter la livraison de ses quatre premiers A350-1000, prévue en 2018, et qu'elle allait réétudier ses engagements pour l'appareil en raison de la baisse des tarifs sur le réseau transpacifique.



Selon les projets initiaux, les A350-1000 devaient remplacer les Boeing 747 que la compagnie exploite notamment entre les Etats-Unis et l'Asie. Cependant, elle avait également modifié une commande de 787 et acquis des 777-300ER dans cette optique.



Mais l'A350 a su s'imposer comme un avion parfaitement adapté à ses besoins. « L'année dernière, United a analysé en détail sa stratégie à long terme en vue d'assurer que la compagnie disposera d'une flotte répondant à ses besoins, et a conclu que l'A350 sera parfaitement adapté à nos besoins et notre réseau. La performance de l'A350 en termes de rayon d'action et d'efficience en font un véritable atout pour United », a commenté Andrew Levy, CFO de la compagnie.