SkyWest s'engage pour 25 Embraer E175

Embraer a annoncé le 6 septembre que SkyWest s'était engagée sur 25 E175 supplémentaires. La valeur de l'accord est estimée à 1,1 milliard de dollars et la livraison de tous les appareils doit intervenir en 2018.



Une quinzaine de ces E175 sera livrée en configuration SC (Special Configuration) de 70 places. Cet attribut SC permet de revenir par la suite à une configuration à 76 sièges, comme les dix autres que la compagnie américaine a commandés et comme le reste de sa flotte.



Embraer souligne que le succès de l'E175 en Amérique du Nord ne se dément pas puisque l'appareil comptabilise plus de 360 engagements depuis début 2013. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui avait poussé l'avionneur américain à reporter la mise en service de l'E175-E2 : un carnet de commandes plein et l'existence d'une scope clause limitant le poids des avions régionaux aux Etats-Unis, dans laquelle l'E175 s'intègre parfaitement mais pas son successeur.