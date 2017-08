Le Taïwanais Getac s'intéresse aux EFB

La société taïwanaise Getac, l'un des leaders mondiaux pour les solutions informatiques portables « durcies » et « semi-durcies » présentait ses nouveautés pour l'aéronautique et la défense lors de la dernière édition du salon TADTE qui s'est tenu à Taïwan du 17 au 19 août.



Getac, née de la coopération entre le groupe électronique MiTAC et l'ancienne division GE Aerospace de General Electric, a notamment mis l'accent sur sa tablette tactile durcie MX50, un produit dévoilé en mars et conçu spécifiquement pour des applications militaires et (...)