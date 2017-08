La Russie veut un hélicoptère de combat à grande vitesse

Russian Helicopters, qui réunit les constructeurs et les bureaux d'études russes spécialisés dans le secteur, aura pour mission de définir le concept de ce futur hélicoptère. Il devra déterminer les critères techniques de l'appareil, à commencer par la formule aérodynamique retenue : convertible avec des rotors basculants, hybride avec des rotors secondaires propulsifs, etc. Au bout des deux ans, le design préliminaire de l'aéronef devra être défini et le terrain préparé pour la construction d'un démonstrateur.



Le consortium pourra s'appuyer sur les travaux déjà menés par ses différentes composantes. Ce sera notamment le cas avec les travaux menés en 2014 et 2014, grâce à configuré en X ».

La Russie continue d'afficher ses ambitions dans le domaine des hélicoptères, alors que se tient le salon Army 2017 à Moscou. Le pays souhaite se doter d'un appareil de combat à haute vitesse dans les prochaines années. Le ministère de la Défense a naturellement confié la tâche à Russian Helicopters, avec la signature d'un premier contrat de deux ans le 24 août. Cet accord va apporter des financements publics supplémentaires à la R&D déjà menée en interne par le consortium.Russian Helicopters, qui réunit les constructeurs et les bureaux d'études russes spécialisés dans le secteur, aura pour mission de définir le concept de ce futur hélicoptère. Il devra déterminer les critères techniques de l'appareil, à commencer par la formule aérodynamique retenue : convertible avec des rotors basculants, hybride avec des rotors secondaires propulsifs, etc. Au bout des deux ans, le design préliminaire de l'aéronef devra être défini et le terrain préparé pour la construction d'un démonstrateur.Le consortium pourra s'appuyer sur les travaux déjà menés par ses différentes composantes. Ce sera notamment le cas avec les travaux menés en 2014 et 2014, grâce à un prototype de Mi-171A2 converti en laboratoire volant. Il avait, entre autres, permis d'étudier des nouvelles pales en matériaux composites polymères ou encore une configuration un rotor anticouple «».