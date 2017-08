Flyadeal reçoit son premier Airbus A320

Flyadeal se donne un mois pour se lancer. La nouvelle compagnie low-cost d'Arabie Saoudite a réceptionné son tout premier appareil le 23 août, un Airbus A320 acquis en leasing auprès de DAE (Dubai Aerospace Enterprise), qui lui permet de confirmer son vol inaugural au 23 septembre, le jour de la fête nationale saoudienne.



Equipé de moteurs CFM56, l'appareil est aménagé en configuration monoclasse de 186 places. Les sièges sont fournis par Recaro et dotés de prises USB et de supports pour les appareils mobiles.



Filiale de la compagnie nationale Saudia, flyadeal attend désormais la livraison de sept autres A320. Elle a initialement vocation à opérer sur le réseau domestique saoudien mais a déjà annoncé qu'elle étendrait rapidement ses services sur le réseau régional.



Flyadeal rejoindra ainsi Saudia, NAS et SaudiGulf Airlines dans le cercle très fermé des compagnies autorisées à opérer à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Elle profite ainsi du programme Vision 2030 du pays, lancé en 2016 et qui vise notamment à développer les transports, même si cette aspiration est plus ancienne.



Dès 2012, l'Arabie Saoudite avait envisagé d'ouvrir davantage son ciel, alors réservé à Saudia et NAS et marqué par des opérations difficiles à rentabiliser à cause d'un plafonnement des tarifs. C'est ainsi que SaudiGulf Airlines est née - mais il aura fallu attendre octobre 2016 pour la voir voler. La lenteur de l'Arabie Saoudite pour l'octroi des AOC a eu raison de l'autre projet qui avait été lancé, Al Maha (mené par Qatar Airways), bien avant que la crise diplomatique n'éclate.