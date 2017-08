Une quatrième compagnie iranienne monte à bord du Boeing 737 MAX

Kish Airlines (Kish Air) annonce avoir négocié l'acquisition d'une dizaine de 737 MAX en signant un protocole d'accord avec l'avionneur américain.



À plus court terme, la compagnie cherche aussi à accroître sa flotte de monocouloirs Airbus de six exemplaires. Kish Air opère aujourd'hui avec 2 A320, 2 A321, 7 MD-80 et 3 Fokker 100. Ses quatre monocouloirs Airbus sont loués à des sociétés jordaniennes et ukrainiennes.



Qeshm Air, autre compagnie iranienne, avait par ailleurs révélé en juin vouloir aussi acquérir une dizaine de 737 MAX pour des premières livraisons attendues en 2022.



Un peu plut tôt dans l'année, c'était Iran Aseman qui annonçait vouloir acquérir une trentaine 737 MAX, un contrat de 3 milliards de dollars finalisé juste avant le dernier salon du Bourget.



Iran Air s'est aussi engagé à acquérir une cinquantaine de 737 MAX 8 l'année dernière.