Le groupe Cathay Pacific s'engage pour la famille A320neo d'Airbus

Les futurs appareils sont destinés à sa filiale régionale Cathay Dragon, anciennement Dragonair. Cet accord, qui concerne 32 exemplaires de la version la plus capacitaire de la famille, l'A321neo, vise selon le groupe aérien de Hong Kong à préparer « l'exécution de la documentation juridique formelle ».



Les livraisons des nouveaux appareils s'étalent de 2020 à 2023. Le contrat est estimé à 31,7 milliards de dollars hongkongais (4 milliards de dollars US) au prix catalogue.



« La flotte Airbus contribue positivement aux activités de Cathay Dragon depuis plusieurs décennies », a annoncé Rupert Hogg, Chief Executive Officer de Cathay Pacific et Chairman de Cathay Dragon. « Grâce à l'A321neo, nous nous attendons à une hausse significative de notre efficience opérationnelle, et pourrons accroître la capacité de Cathay Dragon sur l'ensemble du réseau pour élargir notre base de clients. » a-t-il ajouté.



Cathay Dragon opère aujourd'hui avec une flotte tout Airbus composée de 23 monocouloirs (15 A320 et 8 A321) et de 24 A330-300. Selon le groupe Cathay Pacific, les 32 futurs A321neo seront amenés à remplacer l'intégralité des A320 et A321 de sa filiale régionale et contribueront aussi à étendre sa flotte, permettant ainsi d'ajouter de nouvelles destinations et d'accroitre le nombre de rotations sur ses lignes les plus populaires.



La filiale régionale de Cathay Pacific dessert aujourd'hui 56 destinations en Asie depuis son hub de Chek Lap Kok, dont 28 aéroports situés en Chine continentale. Plus de la moitié de sa flotte de monocouloirs affiche une moyenne d'âge supérieure à 15 ans.



À noter que le choix de la motorisation des futurs appareils n'a pas été annoncé. L'intégralité des monocouloirs de Cathay Dragon est aujourd'hui équipée de V2500 d'IAE.



Cathay Pacific aligne pour sa part 17 A350-900 et 37 A330-300 pour sa flotte Airbus. Elle attend également 31 nouveaux A350 XWB dont 26 A350-1000.









