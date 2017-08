Le Boeing 747 d'essais de GE Aviation fait ses adieux

Voilà 47 ans qu'il avait fait ses débuts sous les couleurs de feu la Pan American World Airlines, et 25 ans qu'il servait de banc d'essais volant à GE Aviation. Après une carrière bien remplie, le Boeing 747-100 MSN 19651 prend sa retraite. Baptisé « Clipper Star of the Union » en 1970, puis « Clipper Ocean Spray » en 1982, immatriculé N744PA avant d'adopter N747GE lors de son changement de propriétaire, l'avion a volé la dernière fois le 25 janvier depuis le centre d'essais de GE Aviation à Victorville (...)