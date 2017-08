Boeing va tester le lidar en vol avec la Jaxa

Une meilleure détection et une meilleure catégorisation des conditions météorologiques restent des enjeux majeurs de l'aéronautique à l'heure actuelle. Si d'importantes évolutions sont en cours avec la connectivité entre les différents moyens au sol et embarqués et la fusion de leurs données, Boeing et l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (Jaxa) ont décidé de travailler sur les capteurs utilisés. Les deux partenaires vont ainsi tester en vol un système de télédétection par laser (lidar) en 2018.



Ces essais en vol se dérouleront pendant six semaines à bord de l'ecoDemonstrator, un 777 cargo converti pour trois mois en avion d'expérimentation par Boeing en partenariat avec le transporteur de fret express FedEx. Cette phase de tests en vol va permettre d'accélérer ce programme de recherche. Boeing et la Jaxa travaillent en effet depuis 2010 à l'introduction du lidar sur un avion commercial.



Cette technologie lidar, développée par la Jaxa, doit potentiellement permettre de mesurer précisément les vents jusqu'à 17,5 km en avant de l'appareil. Le capteur émet des impulsions laser qui vont se diffuser sur les poussières et autres éléments en suspension. Il enregistrera ensuite la lumière renvoyée par ces particules pour déterminer le sens, la vitesse et les changements du vent devant lui.



Le lidar serait ainsi à même de repérer les cisaillements de vent et les turbulences atmosphériques, malgré l'absence de signes visibles de leur présence. Le pilote disposerait ainsi de suffisamment de temps pour décider de la marche à suivre et, si nécessaire, éviter la zone incriminée.



Si les essais sont couronnés de succès, un tel équipement permettrait de renforcer la sécurité des vols, en évitant les zones - toujours dangereuses - de cisaillements. Il pourrait aussi améliorer le confort des passagers en évitant les turbulences. De même, il pourrait permettre d'améliorer la performance du vol en donnant plus de temps au pilote pour adapter au mieux sa trajectoire. Enfin, des gains sur la maintenance des avions, qui seraient soumis à moins de phénomènes météorologiques contraignants, ne sont pas à exclure.