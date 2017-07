Dassault Systèmes signe le plus important contrat de son histoire avec Boeing

Dassault Systèmes a présenté ses résultats pour le deuxième trimestre le 25 juillet. Si l'éditeur de logiciels a révisé à la baisse certains de ses objectifs, il a surtout annoncé la signature du plus important contrat de son histoire avec Boeing. L'avionneur américain a en effet décidé de déployer davantage les solutions de Dassault Systèmes au sein de ses différentes entités : aviation commerciale, espace et défense et sécurité.



Boeing a ainsi choisi de se doter de la plateforme 3DEXPERIENCE pour gérer le développement, la production et le cycle (...)