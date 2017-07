GE Aviation cherche une localité tchèque pour son centre dédié aux turbopropulseurs

L'américain GE (General Electric) Aviation souhaite trouver d'ici fin 2017 une localité près de Prague pour y installer son centre d'excellence mondial de turbopropulseurs, ont annoncé lundi à Prague un dirigeant du groupe et des responsables locaux. "Ce sera notre centre mondial qui englobera aussi bien la production que le développement, les essais, l'administration et le soutien à la clientèle", a déclaré à la presse Norman Baker, président et directeur exécutif de GE Aviation Czech. Baptisé "GE Turboprop Center of Excellence (CoE)", ce nouveau site ouvrira ses portes entre 2020 et 2022, a-t-il dit. Sa production annuelle sera de 400 turbomoteurs par an. "Le montant de l'investissement se situera entre 50 et 70 millions de dollars (43,6 - 61 millions d'euros)", a indiqué M. Baker, selon qui quelque 500 nouveaux emplois, essentiellement pour des collaborateurs hautement qualifiés, seront créés. GE Aviation est présent en République tchèque depuis 2008, grâce à l'acquisition des actifs de la compagnie pragoise Walter Engines, fondée en 1911 pour fabriquer d'abord les automobiles, puis les moteurs d'avion depuis 1923. Une dizaine de localités sont en lice pour abriter le futur site de GE Aviation, a de son côté indiqué Jaroslava Pokorna, présidente du conseil régional de la Bohême centrale, région qui comprend Prague. Selon elle, le conseil régional préfère Milovice, une ville d'environ 10.000 habitants à 40 km au nord-est de Prague, à l'histoire mouvementée. Une zone militaire a été installée dans ses environs déjà en 1904, donc sous l'empire austro-hongrois. En 1968, les Tchèques ont dû la céder à l'armée d'occupation soviétique qui l'a transformée en garnison géante pour 100.000 personnes. Le dernier Soviétique n'a quitté cette zone - qui comprend aussi un aéroport aujourd'hui abandonné - qu'en 1991, deux ans après la chute du communisme. "Nous serons très heureux si Milovice est choisi, mais c'est naturellement le résultat de l'analyse en cours qui sera décisif", a déclaré Mme Pokorna.