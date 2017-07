Figeac Aéro voit « des progrès extraordinaires à venir »

Figeac Aéro vogue vers ses objectifs. L'industriel aéronautique connaît une telle croissance qu'il est devenu cette année le sous-traitant numéro un en France et numéro deux en Europe ; il vise à présent la place de numéro un européen pour 2020. C'est également à cette date qu'il devrait atteindre les 650 millions d'euros de chiffre d'affaires, un objectif qu'il confirme en précisant que les 90% sont déjà assurés. Mais Jean-Claude Maillard, le fondateur et PDG de Figeac Aéro, rêve déjà du milliard d'euros de chiffre d'affaires et « n'attendra pas (...)