Iberia recevra ses 20 A320neo à partir de 2018

Luis Gallego, le chairman d'Iberia, a rappelé à l'occasion d'une célébration du 90e anniversaire de la compagnie, que celle-ci attendait une vingtaine d'appareils de la famille A320neo. Ces appareils, d'une valeur de 1,84 milliard de dollars, seront livrés à partir du premier semestre 2018 et jusqu'en 2021.



Ils figurent déjà depuis plusieurs mois au carnet de commandes d'Airbus, l'accord initial signé par IAG sur la famille A320neo datant de 2013 et ayant été élargi à de nouveaux appareils au fur et à mesure de la croissance du groupe et du redressement d'Iberia. La compagnie espagnole attend ainsi dix-sept A320neo et trois A321neo.



Une nouveauté a en revanche été annoncée par CFM International au cours du salon du Bourget : le choix de leur motorisation. Tous les monocouloirs remotorisés attendus par la compagnie seront équipés de LEAP-1A - un choix qui tardait et qui n'était pas forcément évident puisque les A320 actuels de British Airways sont motorisés par le V2500 et ceux d'Iberia par le CFM56.



La modernisation de la flotte moyen-courrier se prépare donc, alors que la compagnie espagnole a lancé le renouvellement et la croissance de sa flotte long-courrier en 2013 avec l'intégration de ses premiers A330 - qui seront suivis de seize A350-900 à partir de 2018.



Par ailleurs, Luis Gallego a rappelé qu'Iberia et Vueling allaient lancer un service de navette entre Madrid et Barcelone proposant jusqu'à 26 rotations quotidiennes (seize opérées par Iberia et dix par Vueling).