Bourget 2017 : Visite des Boeing 787-10 et 737 MAX 9

En ce qui concerne le 737 MAX 9, il s'agissait du premier appareil de la famille MAX à participer à un salon du Bourget. L'appareil présent est actuellement l'unique exemplaire produit pour les essais en vol et a réalisé son premier décollage le 13 avril. Sa venue au salon signait également son premier vol transatlantique.







Lors d'un briefing organisé la veille du salon, les équipes de Boeing avaient confirmé que son programme de certification serait respecté, avec une entrée en service en 2018. Petite précision, « la construction du premier 737 MAX 7 devrait débuter dans le courant de l'année, puis sera suivie du MAX 200 et du MAX 10 ».





Premier avion d'essais, le 737 MAX 9 était équipé de toute son instrumentation autour de ses différents postes de travail.













Le 737 MAX 9 est allongé de 2,66 mètres par rapport au 737 MAX 8, ce qui lui confère une capacité de 220 places dans une configuration monoclasse haute densité (contre 174 voire 200 pour le MAX 8). Son rayon d'action est actuellement fixé à 6 510 km mais les représentants de l'avionneur ont indiqué le 18 juin que ses performances en termes de consommation carburant devraient être meilleures que prévu. Malgré cela, il risque de pâtir du MAX 10, plus long de 1,68 mètre - United Airlines par exemple a déjà converti ses cent MAX 9 en MAX 10.



En ce qui concerne le 787-10, l'appareil présenté était le premier avion d'essais, sur une flotte de trois en service aujourd'hui. Il était équipé de Trent 1000 TEN de Rolls-Royce. Avant le salon, 175 heures de vol avaient été réalisées dans le cadre du programme de certification de la variante depuis le premier décollage le 31 mars, et le tiers des essais. Assemblé uniquement à Charleston, le 787-10 doit entrer en service au premier semestre 2018 auprès de Singapore Airlines.







Afin de reprendre au plus vite les essais en vol, le 787-10 avait quitté le salon dès le mardi soir.









