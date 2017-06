Entretien avec Olivier Poupinet, Aerospace Market Manager France chez HellermannTyton

Quelle est l'empreinte d'HellermannTyton dans le secteur aéronautique ?



HellermannTyton travaille dans l'aéronautique sur la gestion des câbles depuis plus de 30 ans. Son expertise est définie selon trois grands métiers : la fixation, la protection et l'identification des câbles. Ces compétences ont été éprouvées dans l'aéronautique, qui est l'un des secteurs d'activités principal d'HellermannTyton, ainsi que dans le secteur automobile, ferroviaire, militaire et médical.



Nous travaillons avec les principaux acteurs de la filière aéronautique, avec les constructeurs européens comme Airbus, Dassault sur les programmes civils et militaires, mais aussi avec les motoristes tel que Safran Helicopter Engines ou Safran Aircraft Engines notamment avec le nouveau programme Leap, et enfin et surtout avec l'ensemble des équipementiers et fabricants de faisceaux.



Quels types de pièces pouvez-vous fournir en standard ou en pièces personnalisées ?



Tous les produits HellermannTyton dédiés à l'aéronautique répondent aux normes ou aux spécifications de qualité particulièrement élevées de cette industrie. Par exemple, les produits les plus utilisés pour la réalisation des faisceaux sont les colliers de fixation ou des ficelles de frettage, également utilisés dans de nombreuses industries et qui répondent aux exigences de qualités requises pour l'aéronautique. Ces produits répondent aux normes et spécifications du marché telles que les normes Airbus NSA, ASNE ou MIL. Ils offrent une fixation très efficace des fils et des câbles ainsi qu'une résistance à haute température et ce même dans des contraintes d'espaces et de poids limités.



Outre ces produits standards, nous développons spécifiquement certaines pièces en fonction des besoins et des exigences de nos clients. C'est le cas des pièces dévoilées au salon du Bourget. Pour leur conception, HellermannTyton s'est appuyé entre autres sur ses compétences reconnues sur le marché de l'automobile. HellermannTyton développe des pièces simples à mettre en oeuvre, légères et économiques, afin de répondre au secteur aéronautique qui formule une demande croissante de ce type de solutions, simples et rapides pour l'intégration des harnais dans les avions.



Nous avons ce cas sur la conception d'une pièce élaborée pour remplacer le système de fixation des câbles provenant de l'avion et connecté aux sièges. Lorsque le siège est appelé à être démonté, il faut couper le collier avec des risques de générer des débris au sol et dans les rails du siège, provoquant un FOD (Foreign Object Debris). De plus, le remontage nécessite d'avoir toujours des colliers de remplacement. Airbus nous a sollicités pour la conception d'une solution de fixation démontable et imperdable. En réponse, HellermannTyton a développé deux solutions « Seat to Seat Quick Fixation », une pièce monobloc avec un rivet pour être intégré sur les structures métalliques et une seconde pièce identique destinée à être vissée pour les structures en composite.



C'est également le cas sur un projet de constellation de 900 satellites qui doivent être déployés sur les trois prochaines années pour lequel HellermannTyton a su proposer des solutions innovantes pour la fixation et l'intégration des faisceaux sur les satellites.



Quels sont les principaux enjeux rencontrés par HellermannTyton dans l'aéronautique ?



Les cadences de production nécessaires pour répondre au besoin croissant du marché incitent les constructeurs à trouver de nouvelles solutions d'intégration plus rapide, plus légère et plus économique dans leur mise en place.



Les constructeurs cherchent à rationaliser les fournisseurs, les faire monter en gamme et en productivité. L'enjeu pour eux est d'avoir les bons partenaires en termes de compétences et de capacités de production. HellermannTyton s'est imposé comme une référence dans le développement de pièces spécifiques pour le gain de temps et de poids notamment avec l'arrivée de l'A350. Son savoir faire a été reconnu par les professionnels du secteur.



La maintenance est également un secteur important, elle requiert une disponibilité des pièces au plus près des compagnies et des centres de maintenance partout dans le monde. Fort d'un réseau de distribution expérimenté associé à une présence dans 37 pays, HellermannTyton est à même de répondre à cette demande.



Un des enjeux pour HellermannTyton est aussi de dupliquer ses succès dans le management des câbles à d'autres applications de conduits et de transfert de fluides.



Pour quelles raisons les industriels du secteur font-ils appel à vos solutions ?



HellermannTyton s'impose comme un expert incontournable du secteur de l'aéronautique sur les solutions autour du câble. Fort de cette expertise, HellermannTyton est reconnu pour sa capacité à proposer des solutions innovantes, adaptées à des applications très spécifiques et à une mise en oeuvre rapide. Les cadences de production augmentant considérablement cette demande, HellermannTyton est de plus en plus sollicité sur le développement de solutions sur mesure.