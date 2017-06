Un salon du Bourget qui a tenu toutes ses promesses

Le salon du Bourget n'aura pas déçu, même si la chasse aux commandes n'était évidemment pas vraiment l'enjeu de cette 52ème édition. Selon Emeric d'Arcimoles, le commissaire général du SIAE, le chiffre d'affaires réalisé par les participants aura atteint les 150 milliards de dollars. C'est 20 milliards de dollars de plus que lors de la précédente édition.



Airbus et Boeing ont logiquement mené la danse, mais les motoristes et équipementiers n'étaient pas en reste. CFM International a par exemple remporté à lui seul plus de 27 milliards de dollars de contrat. Nous avons également pu constater une très forte activité au niveau des acteurs de la supply-chain, ce qui est également un très bon signe.



Seul bémol, le nombre de visiteurs professionnels était en diminution de 6%, sans doute freinés par des restrictions budgétaires et par la forte chaleur qui régnait durant les quatre premiers jours. Le grand public était lui aussi moins présent qu'en 2015, avec une baisse de fréquentation de l'ordre de 10%. Il faut reconnaître que beaucoup de nouveautés présentes lors de cette 52ème édition avaient malheureusement quitté le salon jeudi soir, laissant quelques trous béants sur le statique et laissant finalement un goût de déjà vu durant les derniers jours.



Mais ce qui a aussi été particulièrement marquant durant cette édition, c'est de voir à quel point le salon du Bourget est aussi devenu le plus important événement mondial au niveau de la MRO, une tendance de fond portée par des prévisions de marché sans cesse réévaluées. La maintenance aéronautique est indéniablement devenue l'une des spécialités du salon du Bourget et nombre d'acteurs, aussi bien les OEM que les sociétés MRO l'ont bien compris.



Ce sera assurément l'une des activités les plus rentables des deux prochaines décennies.