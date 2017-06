Nouveau mastère pour l'Isae-Supaero avec Airbus Helicopters

L'Isae-Supaero a décidé de renforcer son catalogue de formations en partenariat avec Airbus Helicopters. Ils viennent d'annoncer la création d'un nouveau mastère spécialisé, baptisé « Helicopter, Aircraft and Drone Architecture ».



Ce mastère reprend les bases de la formation « Aircraft and Helicopter engineering », créée en 2003, et y intègre pour la première fois une dimension consacrée à l'architecture des drones. Cette nouvelle partie se veut équilibrée par rapport à celles dédiées aux avions et aux hélicoptères.



Un quart de la formation sera dispensée sur le site de Marignane d'Airbus Helicopters. Thales Systèmes Aéroportés et Delair Tech sont aussi partenaires du mastère.