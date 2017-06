Partenariats pour Safran au salon du Bourget

Le salon du Bourget a été l'occasion de la conclusion d'un grand nombre d'accords pour Safran et ses filiales. Le groupe français a ainsi signé plusieurs partenariats technologiques et industriels.



Alstom et Safran ont signé un accord de coopération technologique le 22 juin. Ils souhaitent ainsi rapprocher leur R&D dans le domaine de la propulsion électrique. Leur coopération portera sur « les composants et technologies destinés aux équipements de propulsion électrique et les systèmes de propulsion électrique et hybride dans leur ensemble ». Les premières réalisations sont attendues avant (...)