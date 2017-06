Bourget 2017 : l'Euroglider prend forme

Coincé entre les grands noms de l'industrie, le vol à voile réussit tout de même à trouver une petite place pour exister au salon du Bourget. C'est notamment le cas à travers le projet de planeur motorisé Euroglider. Derrière cet oxymore se cache un projet lancé en 2014 et mené par le groupe Isae, l'Association européenne de développement du vol à voile (Aedevv) et Dassault Aviation. Les trois partenaires ont profité du Bourget pour dévoiler pour la première fois la maquette numérique du futur appareil.



L'Euroglider est un projet de planeur biplace destiné à la formation des pilotes. Il sera dôté d'une motorisation électrique pour pouvoir s'affranchir en partie des conditions climatiques indispensables pour débuter le vol à voile. L'objectif est ainsi de pouvoir faire des vols de 30 à 45 minutes avec l'aide de la propulsion électrique.



En effet, la formation des pilotes est aujourd'hui lourdement handicapée par cette dépendance météorologique comme l'explique Joël Denis, président de l'Aedevv : "Le temps disponible pour la formation est très limité. Il faut attendre l'arrivée des courants ascendants. On ne peut pas voler 90 % du temps. L'Euroglider pourra voler même s'il ne fait pas très beau."



Après une étude de faisabilité, les étudiants de l'Isae ont donc présenté un design optimisé. Il doit déboucher sur la construction de deux banc d'essais entre 2017 et 2018. Joël Denis a réaffirmé que le projet devrait ensuite répondre être industrialisable et donc proposer un modèle économique compétitif.