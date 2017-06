Daher confirme officiellement son partenariat avec Reliance

L'information n'a pas tardé à être officialisée. Comme annoncé dans le Journal de l'Aviation, Daher a signé un protocole d'accord (MoU) avec Reliance Defence (filiale de Reliance Infrastructure Limited - groupe Reliance ADA) le 22 juin. L'entreprise française et le groupe indien posent ainsi les bases d'un partenariat stratégique pour de la production et de la logistique.



Leur coopération portera sur la conception et la production de composants notamment en composites, mais aussi métalliques, des éléments d'aérostructures, des activités d'assemblage. Elle concernera aussi la logistique intégrée ainsi que d'autres activités industrielles liées.



Une partie de l'activité entrera dans le cadre de la vente de 36 Rafale à l'Inde, soumise à une obligation de 50 % d'offset sur un contrat évalué à 8 MdEUR. Reliance Defence a en effet été identifié comme un partenaire clef en Inde par Dassault Aviation. Ils ont d'ailleurs créé une coentreprise ensemble l'an dernier. Thales a fait de même le 21 juin.



Le périmètre de ce partenariat devrait dépasser le cadre du premier contrat Rafale en Inde. Il pourrait en effet prendre une autre dimension si un deuxième contrat est signé (on évoque une centaine d'appareils, en partie produits en Inde). Daher commence ainsi à s'intégrer au maillage industriel indien, où il n'est encore que peu implanté et se positionne en vue d'une future production "Make in India".



Daher explore aussi les autres domaines de coopération possibles et n'entend pas se limiter au seul domaine militaire.